НБУ опублікував декларації про доходи керівництва - Гонтарева заробила 26 мільйонів

За даними НБУ, сукупний дохід, задекларований головою регулятора за минулий рік, становить 26,288 млн грн, з яких заробітна плата становила 1,511 млн грн. Найбільшу суму доходу голова НБУ одержала від відчуження цінних паперів і майнових прав.

Згідно з повідомленням, Писарук в 2014 році задекларував 3,729 млн грн сукупного доходу, з якого 639,476 тис. грн становить заробітна плата. Смолій в 2014 році задекларував 18,359 млн грн сукупного доходу, Рашкован - 1,440 млн грн, Сологуб - 839,072 тис. грн.

«Усі решта посадові та службові особи Національного банку України проходитимуть перевірку з 20 квітня 2015 року по 30 червня 2016 року згідно із затвердженим Національним банком України графіком. У міру того як проходитиме перевірка, здійснюватиметься і публікація їхніх декларацій», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева в 2013 році задекларувала 3,853 млн грн сукупного доходу.

Зокрема, в 2013 році голова НБУ отримала заробітну плату, інші виплати та винагороди у розмірі 1,018 млн грн, а також дохід від відчуження рухомого і нерухомого майна - 541,8 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав – 2,285 млн грн, дохід від передачі в оренду майна - 8,05 тис.