Гривня закрила міжбанк на позначці 23,55 за долар

У четвер, 26 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,40/23,55 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 25,57/25,73 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4090/0,4110 грн/рубль.

Читайте такожОфіційний курс гривні зріс до 23,50 за долар

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 23,4703 грн/дол., на цю годину було укладено 220 угод на 157,80 млн дол.