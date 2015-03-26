Держборг України скоротився на $10 мільярдів

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 28 лютого 2015 року становила 58,119 млрд дол., що на 10,796 млн дол., або на 15,66%, менше від показника на початок місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в лютому порівняно з січнем збільшилася на 501 млрд грн, або на 45,01%, - до 1,614 трлн грн.

Державний і гарантований державою зовнішній борг у лютому знизився на 126 млн дол., або на 0,11%, - до 38,037 млрд дол. і становив 65,45% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній борг знизився на 10,667 млрд дол., або на 34,69%, - до 20,082 млрд дол.

Прямий держборг уряду України в лютому скоротився на 9,9 млрд дол., або на 16,79%, - до 49,426 млрд дол., що становить 85,04% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. У тому числі зовнішній борг становив 30,337 млрд дол., внутрішній – 19,086 млрд дол.

Гарантований державою борг України на 28 лютого становив 8,693 млрд дол., у тому числі зовнішній - 7,700 млрд дол., внутрішній - 992,470 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 січня 2015 року становила 68,911 млрд дол., що на 883 млн дол., або на 1,26%, менше від показника на початок місяця. Загальна сума державного і гарантованого державою боргу у гривневому еквіваленті в січні порівняно з груднем збільшилася на 12 млрд грн, або на 1,09%, - до 1,113 трлн грн.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті у 2014 році збільшилася в 1,9 разу - до 1,101 трлн грн.