Кожне друге відділення Приватбанку працює ввечері або у вихідні, а термінали самообслуговування і Приват24 - цілодобово

Як повідомила прес-служба банку 2 500 відділень Приватбанку, після 18-00 відкриті для клієнтів 338 найбiльших відділення, а 997 банківських офісiв ПриватБанку працюють як у будні, так і вихідні дні.

У будь-який час доби отримати всі необхідні послуги - перекази, платежі, погашення кредитів та інші послуги можна через банкомати і термінали Приватбанку, адреси яких можна дізнатись на сайті http://privatbank.ua/map. У свята, без перерви і вихідних працює Інтернет-банк Приват24 і мобільні додатки П24, через які можна оплатити будь-який рахунок, купити квиток на транспорт, отримати і відправити переказ, поповнити депозитний рахунок та багато інших послуг.

"ПриватБанк допускає появу провокаційною і фейкової інформації про банк в найближчі дні з боку проросійських сил і ЗМІ", тому ми просимо клієнтів уважно перевіряти інформацію про банк - повідомили в прес-службі Приватбанку. - На щастя, наші клієнти вже давно навчилися відрізняти правду від пліток і зберігати спокій".

Як відзначають у банку, корпоративні клієнти Приватбанку, в тому числі державні підприємства і компанії, можуть розпоряджатися коштами на своїх поточних і депозитних рахунках в режимі 24/7 і в будь-якій точці України та світу як через персональних банкірів, так і за допомогою онлайн банку Приват24, отримати доступ до рахунків можна через мобільний додаток Приват24 Business.

Знайти відділення Приватбанку, що працюють увечері і у вихідні, можна на сайті банку або тут.