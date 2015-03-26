Євросоюз візьме гроші в кредит, аби позичити їх Україні

Умови отримання Україною від Європейського Союзу 1,8 млрд євро кредиту будуть погоджені у Меморандумі про розуміння.

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні.

Нагадується, що учора, 25 березня, депутати Європейського парламенту схвалили плани ЄС щодо надання Україні кредиту у розмірі 1,8 млрд євро, аби допомогти Києву скоротити короткостроковий дефіцит платіжного балансу. Євросоюз позичить ці гроші ззовні та надасть їх Україні за тією ж самою відсотковою ставкою. Виділення цих коштів буде пов’язано із зобов’язаннями з боку України проводити структурні реформи задля розв’язання проблем, які спричинили нинішню кризу.

Європейська комісія залучить кошти на міжнародному ринку облігацій і позичить їх Україні без будь-яких додаткових відсотків – за тією ж відсотковою ставкою, яку ЄС має сплатити своїм міжнародним позичальникам.

Кредитні умови мають бути ще погоджені між ЄС і Україною у Меморандумі про розуміння. Документ зобов’язує Україну впроваджувати програму реформ, спрямовану на усунення засадничих слабкостей, що спричинили виникнення чинного дефіциту.

Проект договору передбачає, зокрема, здійснення реформи управління державними фінансами, проведення антикорупційних заходів та внесення змін в управління податками. Окрім того, в ньому йдеться про реформи в енергетичному та фінансовому секторах, а також про заходи з поліпшення бізнесового середовища.

Щойно Євросоюз і Україна підпишуть угоду, кошти будуть спрямовані у держбюджет України. Дві третини від погодженої суми мають бути надані до кінця 2015 року; останній транш – у першому кварталі 2016 року.