64% українців очікують погіршення економічної ситуації цього року - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведене Київським міжнародним інститутом соціології і представлене на прес-конференції.

Натомість, на значне покращання ситуації очікує 0,6% респондентів, на деяке покращення – 9,3%. Ще 17% респондентів вважають, що економічна ситуація не зміниться, а 9,5%, не змогли відповісти на запитання.

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Відповідно до опитування, серед жителів Заходу країни 51,6% очікує на значне або деяке погіршення ситуації, а на значне або деяке покращення – 13,2%, в Центрі – 62,7% та 12,4% - відповідно, на Півдні -74,5% проти 7,1%, на Сході - 71,6% проти 5,5%, серед жителів Донбасу – 74,8% та 0,8% - відповідно.

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Опитування було проведене в період з 26 лютого по 11 березня 2015 року.

Методом особисто інтерв'ю було опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах у всіх регіонів України, крім Криму.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилось лише на неокупованій території.