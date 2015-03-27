Російська влада хоче створити банк "поганих боргів"

Уряд РФ повернувя до ідеї створення банку "поганих боргів" і доручив Мінфіну до 3 квітня подати пропозиції про його створення, пише в п'ятницю газета "Комерсант" з посиланням на джерело в Білому домі.

За його даними, структура може бути створена на базі Внєшекономбанку (ВЕБ) і Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), а її пілотним проектом може стати реструктуризація боргів "Мечела" на 6,3 млрд доларів.

Джерело зазначає, що 18 березня питання було підняте на нараді у прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, а 24 березня - на засіданні урядової комісії з економічного розвитку і інтеграції.

Пропозиція про створення банку "поганих боргів" для викупу проблемних активів кредитних організацій і боргів компаній міститься в антикризовому плані уряду. Мінфін, МЕР і ЦБ РФ до 30 січня повинні були підготувати відповідні пропозиції.

Як раніше повідомляв заступник голови Мінфіну РФ Олексій Моїсеєв, цей механізм буде спрямований не на докапіталізацію банків, а на вирішення проблем підприємств.

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Помічник міністра фінансів Світлана Нікітіна підтвердила виданню, що Мінфін веде роботу в рамках доручення уряду, але зазначила, що "створювати окрему структуру недоцільно". На її думку, проект потребує додаткового бюджетного фінансування, крім того, міністерство бачить ризики корупціогенності, непрозорості рішень.

"Ця міра недоцільна і з точки зору допомоги банкам, оскільки підтримка цього сектора здійснюється з використанням інших інструментів,- додала Нікітіна. - Для компаній це питання треба вирішувати через удосконалення законодавства про банкрутство", - наводить її слова видання.