Понад 400 тисяч росіян можуть оголосити себе банкрутами: судам РФ загрожує колапс

У Росії кількість виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості з фізосіб понад 500 тис. рублів на кінець лютого 2015 року склала 418,2 тисячі, пишуть "Известия" з посиланням на дані Федеральної служби судових приставів.

Читайте такожРосійська влада хоче створити банк "поганих боргів"Загальна сума таких заборгованостей склала понад 2 трлн рублів. Всі ці боржники з 1 липня, коли набуде чинності закон про банкрутство фізосіб, зможуть подати до суду заяву про своє банкрутство, щоб позбутися боргів. За законом, для цього потрібні дві умови: загальна сума грошових вимог не менш 500 тис. рублів і невиконання їх фізособою протягом трьох місяців.

За три місяці, що залишилися до вступу закону в силу, кількість потенційних банкрутів може подвоїтися. За даними Національного бюро кредитних історій, на поточний момент вже є 300 тис. осіб, з боргами яких ще не винесені судові рішення, але які вправі оголосити себе банкрутами за законом.

Згідно із законом, якщо суд визнає заяву про банкрутство громадянина обґрунтованою, він може або реструктуризувати борги (якщо у громадянина є джерело доходу), або оголосити громадянина банкрутом і розпочати процедуру реалізації його майна. При цьому, згідно ст. 446 Цивільного кодексу, не може бути продано єдине житло, предмети домашньої обстановки та особисті речі боржника. На час процесу припиняють нараховувати пені, штрафи та інші фінансові санкції, а також відсотки за всіма зобов'язаннями громадянина, крім поточних платежів. Після проходження процедури громадянин звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів, тобто вони будуть списані. Правда, при цьому банкруту заборонять протягом 5 років брати нові кредити і протягом 3 років керувати юридичною особою.

Читайте такожСанкції США проти Росії прийняті назавжди - віце-президент «Роснефти»Юристи сподіваються, що після вступу в силу закону боржники не стануть масово звертатися в суди. В іншому випадку це загрожує колапсом судовій системі.