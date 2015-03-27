Дефіцит платіжного балансу в січні-лютому становив $1,6 мільярда

Платіжний баланс України у січні-лютому 2015 зведено з дефіцитом 1,633 млрд дол., що у 2,5 разу менше дефіциту у 4,073 млрд дол. за результатами січня-лютого 2014 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, у лютому дефіцит платіжного балансу становив 743 млн дол., що майже у 3 рази менше дефіциту за лютий минулого року.

Згідно з повідомленням, дефіцит поточного рахунку у січні-лютому порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 14% і становив 764 млн дол. (лютий - дефіцит 405 млн дол.), дефіцит фінансового рахунку скоротився в 3,7 разу до 869 млн дол . (лютий - дефіцит 338 млн дол.).

За інформацією регулятора, чистий приплив прямих іноземних інвестицій у січні-лютому становив 382 млн дол. (лютий - 274 млн дол.), тоді як за аналогічний період минулого року було зафіксовано відплив у розмірі 320 млн дол.

У лютому негативне сальдо за кредитами та облігаціями становило 1 млрд дол., з яких чисті виплати сектору загальнодержавного управління становили 86 млн дол., банківського сектору - 363 млн дол., інших секторів - 587 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України у січні 2015 року зведено з дефіцитом 890 млн дол., що в 2,2 разу менше дефіциту в 1,934 млрд дол. за результатами січня 2014 року.

Платіжний баланс України у січні-грудні 2014 року зведено з дефіцитом 13307 млн дол. проти профіциту в 2,023 млрд дол. за підсумками попереднього року.