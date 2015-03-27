Нацбанк вирішив знову встановлювати офіційний курс гривні ввечері

10:41, 27 березня 2015
Фінанси
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Національний банк України з 31 березня встановлюватиме офіційний курс гривні наприкінці робочого дня, і курс буде діяти з наступного робочого дня.

Фото УНИАН

«З 31 березня 2015 року офіційний курс гривні до іноземних валют і курс банківських металів, щодо яких передбачено щоденне встановлення офіційного курсу, встановлюватиметься наприкінці робочого дня, курс почне діяти з наступного робочого дня», - йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, з 31 березня офіційний курс гривні, встановлений на останній робочий день тижня або у передсвятковий день, діятиме протягом вихідних або святкових днів, які йдуть за ним, а також в перший робочий день.

За інформацією регулятора, офіційний курс публікуватиметься у день його встановлення до 18:00 на сайті НБУ, тоді як чинний на сьогодні порядок передбачає, що офіційний курс гривні встановлюється та публікується у середині робочого дня і діє з моменту його встановлення.

Крім того, згідно з повідомленням, з 31 березня 2015 року офіційний курс гривні до долара США розраховуватиметься як середньозважене значення курсу гривні до долара США за усіма укладеними договорами його купівлі та продажу на умовах "тод", "том" і "спот" за день за даними Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку.

Регулятор зазначає, що, згідно з чинним на сьогодні порядком, офіційний курс гривні до долара США розраховується як середньозважене значення не за укладеними угодами, а за операціями поточного дня.

«Зазначені нововведення повністю відповідають зобов'язанням України, узятим у рамках Програми розширеного фінансування EFF», - наголошується у повідомленні.

Нацбанк розраховує, що новий порядок значно полегшить використання офіційного курсу гривні банками та суб'єктами господарювання при здійсненні облікових дій та інших операцій, в яких передбачено його використання.

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Як повідомляв УНІАН, минулого року, згідно з умовами Меморандуму з МВФ, було змінено порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют. Національний банк України c 4 квітня 2014 року встановлює офіційний курс гривні щодня після полудня на поточний робочий день, і цей курс діє він до наступного перегляду.

З 7 лютого 2014 року Національний банк України встановлює офіційний курс національної валюти до долара США на рівні її середньозважених ринкових котирувань на міжбанківському валютному ринку України.

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