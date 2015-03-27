Розслідування проти екс-голови Держфінінспекції продовжили до 4 квітня

Комісія з розслідування діяльності керівництва Державної фінансової інспекції, ініційованого прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, продовжить свою роботу до 4 квітня, повідомила в ході брифінгу в уряді міністр Кабінету міністрів Ганна Онищенко.

«Діяльність комісії вирішено продовжити до 4 квітня», - сказала Онищенко.

Вона наголосила, що в ході розслідування комісія визначила неефективність роботи Держфінінспекції в цілому і його керівництва, а саме - голови інспекції Миколи Гордієнка. При цьому звинувачення Гордієнка у відповідь на адресу уряду, на думку Онищенко, є безпідставними.

«Озвучена Гордієнком сума в 7,5 млрд грн (втрат держбюджету через нібито діяльність уряду - УНІАН) стосується перевірки державних підприємств за період з 2010 року до початку 2014 року. Причому більшість порушень, які було виявлено, стосуються 2012-2013 років, - сказала Онищенко. - Водночас, у ході розслідування діяльності керівництва Держфінінспекції виявлено неефективність роботи відомства. Знайти порушення це одне, а вилучити кошти в бюджет - це зовсім інше. Зокрема, із суми (в 7,5 млрд грн - УНІАН) до держбюджету потрапили менш як 1 млрд грн».

Крім того, Онищенко навела низку конкретних порушень доручень, виданих прем'єр-міністром. «Глава уряду дав кілька доручень перевірки фінансового стану держпідприємства «Укрспирт» і перевірки діяльності її екс-керівника Лабутіна. Хочу нагадати, що перевірки держпідприємства були ініційовані і на вимогу народних депутатів у 2014 році. Більш того, щодо Лабутіна було відкрито кримінальне розслідування за підозрою в розтраті 300 млн грн. Однак, незважаючи на кримінальне розслідування і на низку доручень, Держфінінспекція за 5 місяців так і не завершила жодної перевірки компанії («Укрспирт» - УНІАН)», - сказала Онищенко.

Аналогічна ситуація, за інформацією міністра Кабміну, склалася і щодо перевірки компаній «Київгаз», «Київводоканал». «Було доручення провести перевірку діяльності цієї компанії («Київгаз» - УНІАН) у частині держзакупівель на суму майже 20 млн грн. «Київводоканал» - там перевірка повинна була стосуватися використання держкоштів на проведення тендерів на загальну суму 30 млн грн. Теж цього (перевірки - УНІАН) не зробили», - сказала Онищенко.

Вона повідомила також, що Держфінінспекція не провела ревізійних перевірок щодо компанії «Укрспецмонтажбуд». «Це саме та компанія, діяльність якої пов'язують з екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим», - сказала Онищенко.

Окремий пункт розглядів, як наголосила Онищенко, діяльність компанії «Укртелеком» і «Укрзалізниці». Онищенко нагадала, що йдеться про обставини розслідування, яке в 2014 році почали слідчі Генпрокуратури і СБУ. Розслідування стосувалося фінансових зловживань Адміністрація Держспецзв'язку і компанії, яка приватизувала «Укртелеком», у частині виконання зобов'язання останньої щодо створення телекомунікаційної мережі спецпризначення. «Компанія-власник «Укртелекому» не виконала своїх приватизаційних зобов'язань. Проте екс-президент Янукович та екс-прем'єр Азаров дали доручення виділити 220 млн грн з держбюджету на виконання приватизаційних зобов'язань приватної компанії. Таким чином, держбюджету було завдано збитків у 220 млн грн».

Говорячи про «Укрзалізницю», Онищенко також нагадала, що йдеться про фінансову перевірку діяльності попереднього керівництва Адміністрації - Бориса Остапюка, якого було звільнено відразу ж, тільки-но розкрилися факти порушення законодавства.

Особливу увагу, за словами Онищенко, в ході розслідування діяльності керівництва Держфінінспекції було приділено проведенню операційного аудиту - перевірок господарських операцій і платіжних доручень на суму понад 100 тис. грн для закупівлі товарів і 1 млн грн для закупівлі робіт і послуг. Онищенко повідомила, що в 2014 році Держфінінспекція повинна була провести такий фінансовий аудит на 36 найбільших підприємствах України. «Однак протягом другого кварталу минулого року такий аудит провели тільки в 11 компаніях, - сказала Онищенко. - А ревізії за результатами операційного аудиту і зовсім не проводилися... Таким чином, майже за рік своєї роботи голова Держфінінспекції пан Гордієнко фактично не зробив нічого, що повинен був зробити як керівник структури, яка відповідає за використання та збереження державних фінресурсів».

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабінет міністрів України в рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював проведення службового розслідування щодо керівництва Державної фінансової інспекції та відсторонив голову відомства Миколу Гордієнка від виконання своїх обов'язків. Керівництву відомства ставили в провину три пункти - необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном та державними коштами, який мав здійснюватися Держфінінспекцією.

У відповідь відсторонений від посади голова Держфінінспекції Гордієнко повідомив про зловживання уряду, виявлені у 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Йшлося, за словами Гордієнка, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» і про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.

У свою чергу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відразу ж звернувся до генерального прокурора України Віктора Шокіна з тим, щоб Генпрокуратура почала розслідування висловлених звинувачень проти уряду.