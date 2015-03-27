Росія виділить Білорусі ще один кредит на $110 мільйонів

Кабмін РФ прийняв рішення підписати угоду з Білоруссю про надання цій країні державного фінансового кредиту в 110 млн доларів, повідомляється на сайті російського уряду, передає Прайм.

"Угодою передбачено надання кредиту на суму 110 млн доларів США (необхідні кошти передбачені у федеральному бюджеті на 2015 рік). Щоб уникнути транзакційних та курсових ризиків, пов'язаних з розрахунками в доларах США, надання кредиту, а також погашення та обслуговування боргу буде проводитися в російських рублях", - йдеться в повідомленні кабміну.

Умовою надання кредиту стане відсутність прострочених зобов'язань перед Росією і Антикризовим фондом ЄврАзЕС за раніше наданими позиками.

Читайте такожПутін хоче валютного союзу Москви, Мінська та Астани

На поточний рік у Білорусі припадає пік виплат за зовнішнім боргом, на обслуговування якого планується спрямувати близько 4 мільярдів доларів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко в кінці січня повідомив, що Росія обіцяла надати Мінську кредити за необхідності, пізніше це підтвердив голова російського Мінфіну Антон Силуанов.

Раніше в четвер прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія пролонгує кредит Білорусі, а Мінськ повинен оперативно знімати всі проблеми, наявні в торгово-економічних відносинах.