Гривня на міжбанку знизилася до 23,60 за долар

У п'ятницю, 27 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,45/23,60, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Котирування гривні до євро на рівні 25,38/25,54, до російського рубля - 0,4070/0,4100 .

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні за на 13:00 становив 23,5303 грн/дол., на цей час було укладено 73 угоди на суму 18,49 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 26 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,40/23,55.