Яценюк доручив Авакову за три місяці «викорінити корупцію в податковій і на митниці»

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову продовжити боротьбу з корупцією в контролюючих органах і присвятити наступні три місяці жорсткому «викоріненню корупції в податковій адміністрації і на митниці».

Про це голова уряду сказав під час розширеної колегії в МВС.

«Це буде ваше завдання на наступний квартал», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Кабінет міністрів України прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ГФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які координували податкову міліцію і митницю. Урядове рішення ґрунтувалося на рекомендації урядової комісії, яка була створена за розпорядженням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. В її завдання входило розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби. Комісія завершила роботу, обробивши близько 250 скарг представників бізнесу, і передала матеріали перевірки в правоохоронні органи для подальшого аналізу.

У зв'язку з звільненням керівництва ДФС прем'єр Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займеться відбором кандидатів на посаду нового глави ДФС. Прем'єр дав Яресько на проведення конкурсів два тижні.