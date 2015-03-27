Гонтарева розповіла, звідки у неї взялися 26 мільйонів гривень під час обвалу курсу

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева пояснила походження зароблених нею в 2014 році понад 26 мільйонів гривень, пише Hubs.

За словами Гонтаревої, коли вона вирішила йти на державну службу, то продала інвестиційні сертифікати ЗНПІФ «Інвестиційний Капітал - Фонд Облігацій» і частку в бізнесі ICU, якою володіла.

"За продані інвестиційні сертифікати я отримала оплату в повному розмірі 8,246 млн гривень. А за частку в ICU ми з моїми колишніми партнерами домовилися, що оплата буде потраншевою, оскільки сума угоди була значною і група не могла це зробити одномоментно. Перший транш у розмірі 15,775 млн гривень я отримала наприкінці минулого року. Решту суми отримуватиму також траншами протягом декількох років", - сказала вона.

Голова НБУ додала, що близько 500 тис. грн вона отримала від продажу свого автомобіля Infinity FX35.

Гонтарева також пояснила, яким чином дохід членів її сім'ї за рік зріс майже утричі.

"Чоловік продав квартиру ще в лютому 2014 року, тому на момент подачі моєї декларації держслужбовця в червні її вже не було, а от дохід від продажу показано вже у декларації 2014 року. Також мій син продав свої інвестиційні сертифікати ЗНПІФ «Інвестиційний Капітал - Фонд Облігацій», коли я йшла на держслужбу", - сказала голова НБУ.

Читайте такожЛюстраційні перевірки в Нацбанку триватимуть до літа 2016 року

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в рамках люстраційної перевірки опублікував декларації про доходи у 2014 році голови НБУ Валерії Гонтаревої, заступників голови регулятора Якова Смолія, Владислава Рашкована і Дмитра Сологуба, а також першого заступника голови НБУ Олександра Писарука.

Сукупний дохід, задекларований Гонтаревою за минулий рік, становив 26,288 млн грн, із яких заробітна плата становила 1,511 млн грн. Найбільшу суму доходу глава НБУ отримала від відчуження цінних паперів і майнових прав.

Для порівняння: у 2013 році Гонтарева задекларувала 3,853 млн грн сукупного доходу.

Зокрема, за позаминулий рік голова НБУ отримала заробітну плату, інші виплати та винагороди в розмірі 1,018 млн грн, а також дохід від відчуження рухомого і нерухомого майна - 541,8 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 2,285 млн грн, дохід від передачі в оренду майна - 8,05 тис. грн.