"ПриватБанк" виконує всі нормативи і вимоги регулятора - НБУ

Найбільший банк України - "ПриватБанк" виконує всі нормативи і вимоги регулятора, має затверджений план докапіталізації і підтримку з боку акціонерів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України.

Нацбанк зазначає, що "ПриватБанк" дотримується відповідних норм щодо безперебійного обслуговування клієнтів. Крім того, регулятор здійснює постійний моніторинг наявності та достатності ліквідних коштів банку.

«Сьогодні "ПриватБанк" є системно важливим для фінансової системи і найбільшим ощадним спеціалізованим банком, адже його ринкова частка за вкладами населення становить більш як 26%», - йдеться у повідомленні.

Враховуючи це, Нацбанк зазначає, що у разі необхідності продовжить підтримувати цю фінансову установу, зокрема шляхом надання кредитів рефінансування, які будуть направлені на виконання зобов'язань перед фізичними особами.

Як повідомляв УНІАН, акціонери найбільшого банку України «ПриватБанку» планують до кінця червня 2015 р. збільшити його статутний капітал на 5 млрд грн. 24 листопада 2014 р. загальними зборами акціонерів «ПриватБанку» було ухвалене рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів акціонерів, і статутний капітал був збільшений на 1 млрд грн.

Таким чином, з початку року статутний капітал банку може збільшитися на 6 млрд грн.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, яким належить по 36,9781% акцій банку. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.