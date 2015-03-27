Нацбанк сьогодні обережно підійшов до курсу гривні та знизив його всього на 1 копійку

Згідно інформації сайту Національного банку України, 27 березня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2351.3024 (з 26 березня - 2350.0799);

100 євро - 2580.0841 (з 26 березня - 2581.5628);

10 російських рублів - 4.1670 (з 26 березня - 4.0951).

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні вдень установилися на рівні 23,45/23,60.

Середньозважений курс гривні на 13:00 становив 23,5303 грн/дол., на цей час було укладено 73 угоди на суму 18,49 млн дол.