Moody's припускає збільшення ризику неплатоспроможності багатьох банків цього року

«Продовжується різке погіршення макроекономічних умов у країні, що продовжуватиме сильний тиск на українські банки, їх фінансові показники, збільшуючи ризик неплатоспроможності для багатьох банків», - йдеться в повідомленні.

Агентство зазначає, що падіння економіки України за підсумками року сктановитиме близько 5,5%, після падіння за підсумками минулого року на 6,9%, що чинитиме тиск на якість активів банків.

«Буфери капіталу вже потрапили під значний тиск. За відсутності додаткових ін'єкцій капіталу від акціонерів рівень капіталу буде знижуватися і далі, враховуючи очікуване зростання проблемних кредитів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, експерти агентства зазначають, що тиск на якість активів посилюється 40% девальвацією української гривні до долара з 1 січня по 1 березня 2015 року.

Читайте такожПроцес очищення банківської системи України триватиме ще два-три місяці - НБУ

«Близько 40% банківських кредитів в Україні номіновано в іноземній валюті (переважно в доларах США) і значна частина валютних позичальників не мають доходів від експорту, щоб захистити себе від впливу зростання вартості валюти на вартість обслуговування боргу», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банківської системи України з початку року знизився на 8,23 п. п. - до 7,37% на 1 березня, або до рівня нижчого за встановлене Національним банком мінімально допустиме значення цього нормативу (10%).

Регулятивний капітал українських банків у 2014 році знизився на 16,027 млрд грн, або на 7,8%.