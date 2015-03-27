У Кабміні заявили, що більша частина встановлених ДФІ фінансових порушень припадає на 2012-2013 роки

Сьогодні, 27 березня, під час брифінгу Міністр Кабінету Міністрів Ганна Онищенко повідомила про перші проміжні результати службового розслідування стосовно неналежного виконання обов’язків очільником Державної фінансової інспекції України Миколою Гордієнком.

«Насамперед, звертаю увагу на озвучену нещодавно паном Гордієнком суму в 7,58 млрд грн встановлених ДФІ фінансових порушень. Під час службового розслідування було встановлено, що ця сума стосується діяльності низки підприємств за період з 2010 - початок 2014 року, при цьому більша частина порушень припадає саме на 2012-2013 роки», - наголосила Міністр.

Крім того, Ганна Онищенко зазначила, що у ході службового розслідування було проаналізовано дані фінансової звітності Держфінінспекції і виявлено, що з суми у 7,58 млрд грн було відшкодовано збитків фінансових та матеріальних ресурсів на суму навіть менше, ніж 1 млрд грн. «І це на третину менше, ніж за звітний період 2013 року, вдвічі менше, ніж у 2012 році і аж у вісім разів менше, ніж у відповідний період 2011 року», - повідомила Міністр.

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Також під час брифінгу Міністр повідомила про невиконання ДФІ за період з квітня 2014 року по березень 2015 року кількох десятків доручень Прем`єр-міністра та Уряду, що свідчить про те, що Держфінінспекцією, а головне її відстороненим очільником, не було здійснено вичерпних заходів для проведення державного фінансового аудиту та перевірки державних закупівель.

Крім того, під час службового розслідування виявлено низький рівень проведення Держфінінспекцією ревізій і притягнення до відповідальності винних осіб, а також не було проінспектовано необхідну кількість великих підприємств, які обґрунтовано потребували перевірки фінансової діяльності.

Як підсумок, Міністр повідомила, що проміжні результати службового розслідування довели те, що на посаді Голови Держфінінспекції, майже за рік своєї роботи, пан Гордієнко фактично нічого не зробив, що повинен був зробити як керівник структури, яка відповідає за використання і збереження державних фінансових ресурсів.

«Враховуючи велику кількість порушень, виявлених під час службового розслідування, було прийнято рішення звернутися до Прем`єр-міністра з проханням про продовження проведення перевірки до 4 квітня 2015 року», - заявила Ганна Онищенко.