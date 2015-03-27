Гривня на міжбанку за день знизилася на 5 копійок

У п'ятницю, 27 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,45/23,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,49/25,64 грн/євро, до російського рубля - 0,4080/0,4110 грн/рубль.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 16:00 становив 23,4942 грн/дол., на цей час було укладено 228 угод на 163,55 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 26 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,40/23,55.