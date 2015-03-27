Нацбанк представив проект реформи фінансового сектора до 2020 року

Національний банк України опублікував проект програми розвитку фінансового сектора України до 2020 року, підготовленої представниками регуляторів фінансового та банківського ринків, а також профільних організацій.

«Комплексна програма спрямована на забезпечення сталого розвитку фінансового ринку, зокрема, шляхом досягнення рівня і вимог Європейського Союзу в цьому напрямку», - йдеться в повідомленні НБУ в мережі Facebook.

У повідомленні наголошується, що публічне обговорення проекту триватиме до 1 квітня 2015 року.

Згідно з повідомленням, реформа впроваджується у всіх сегментах фінансового ринку, банківської системи, ринку небанківських фінансових установ та фондовому ринку.

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Розроблена реформа базується на лібералізації фінансових ринків і стимулюванні рівної конкуренції, подоланні наслідків кризи та консолідації ринків. Крім того, вона заснована на незалежності регуляторів і здійсненні нагляду на основі оцінки ризиків, а також на підвищенні прозорості і стандартів розкриття інформації як регуляторами, так і учасниками ринку і ефективного захисту прав кредиторів, споживачів та інвесторів ринку.

Проект Комплексної програми розвитку фінансового ринку України на 2015-2020 роки запропоновано до публічного обговорення... Posted by Національний банк України on 27 березня 2015 р.

Зокрема, згідно з опублікованою програмою, реформа фінансового ринку України передбачає розробку і реалізацію до 31 грудня 2016 року грошово-кредитної політики на основі інфляційного таргетування, реалізацію до 30 червня 2016 року валютно-курсової політики на основі режиму гнучкого валютного курсу. В рамках реалізації валютно-курсової політики передбачено удосконалення основ валютних інтервенцій, розробку принципів впровадження тимчасових заборон і обмежень у випадку кризових ситуацій, зменшення рівня доларизації активів і пасивів банків.

Крім того, пропонується до кінця 2015 року розробити стратегію запобігання ризиків, пов'язаних із діяльністю системно важливих банків, налагодити системний моніторинг за цими банками, а також забезпечити ефективний механізм підтримки системних банків.

Проект передбачає створення до 30 червня 2016 року кредитного реєстру в НБУ, а також забезпечення розвитку співробітництва між наявними кредитними бюро і систематичне й повне розкриття негативної кредитної історії позичальників фінансовими установами для накопичення в реєстрах.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко в січні 2015 року підписав указ "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020". Стратегія сталого розвитку України на період до 2020 року визначає цілі, напрями, пріоритети розвитку країни, а також показники досягнення цих цілей. Метою реформ визначено досягнення європейських стандартів життя і гідного місця України в світі.