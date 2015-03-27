Українські банки за два місяці отримали 74,5 мільярда гривень збитків

Банківська система України за підсумками січня-лютого 2015 року отримала 74,5 млрд грн збитків, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, доходи банків у січні-лютому 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли на 72,6% і становили 57,1 млрд грн, витрати зросли в 2,7 раза, до 131,6 млрд грн.

Регулятор уточнив, що на фінансовий результат банків негативно вплинуло знецінення гривні й необхідність формування резервів за кредитами позичальників, платоспроможність яких погіршилась.

Крім того, НБУ зазначив, що збиткова діяльність банків призвела до зменшення їх регулятивного капіталу на 71,3 млрд грн із початку року й до погіршення значення інших економічних нормативів та показників діяльності банків.

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Водночас, регулятор зазначив, що не всі банки цього року зазнали збитків.

«У несприятливих умовах успішні банки, які проводять політику оптимізації доходів і витрат», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня 2015 року отримала 8,504 млрд грн збитків проти 810 млн грн прибутку за січень 2014 року.