Падіння ВВП Росії в лютому пришвидшилося до 2,3%

Падіння ВВП Росії в лютому 2015 року прискорилося на 2,3% у річному виразі порівняно з січневим зниженням на 1,5%.

Про це свідчать дані Міністерства економічного розвитку РФ, оприлюднені на офіційному сайті міністерства.

"Дані за лютий поточного року показали продовження зниження економічної активності. Динаміка ВВП (у річному виразі до лютого минулого року), за оцінкою Мінекономрозвитку Росії, знизилася на 2,3%", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКількість офіційних безробітних в Росії перевищила мільйон

За інформацією міністерства, відбувся суттєвий спад інвестицій в основний капітал. Також зазначається скорочення будівництва, обігу роздрібної торгівлі. Знизилися й річні темпи обробних виробництв.

Позитивний вплив на динаміку ВВП у лютому мали видобуток корисних копалин і сільське господарство, повідомляє Мінекономрозвитку РФ.