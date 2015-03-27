В Україні не затвердили всього 13 місцевих бюджетів

Станом на 27 березня в країні залишаються не затвердженими 13 місцевих бюджетів різних рівнів із 11488 бюджетів, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, не затвердженими залишаються, зокрема, в Луганській області 6 бюджетів, Івано-Франківській - 4 бюджети та Донецькій - 3 бюджети.

За даними Мінфіну, причинами такого стану є відсутність кворуму на засіданнях місцевих рад та конфлікт інтересів між місцевими депутатами.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», який передбачає бюджетну децентралізацію (№1557). Закон необхідний для прийняття державного бюджету на 2015 рік.

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У 2015 році уряд робить перші кроки на шляху до децентралізації влади. Зміни до Бюджетного кодексу закладають нову систему міжбюджетних відносин, в рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за видатками.

Зокрема, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.