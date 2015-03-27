Частка простроченої заборгованості за банківськими кредитами в лютому зросла до 16,8% - НБУ
22:41, 27 березня 2015Фінанси
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Частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків за лютий 2015 року зросла на 2,2 п. п. - до 16,8%, повідомляється на сайті Національного банку України.
Частка простроченої заборгованості за банківськими кредитами в лютому зросла до 16,8% / arenanews.com.ua
За даними НБУ, в лютому банки збільшили обсяг наданих кредитів на 309 млрд грн, або на 30%, - до 1,3 трлн грн.
Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків за січень 2015 року зросла на 1,1 п. п. до 14,6%
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Частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у 2014 році зросла на 5,8 п. п. до 13,5%. За рік банки наростили обсяг наданих кредитів на 95 млрд грн, або на 10,43%, - до 1,006 трлн грн.
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