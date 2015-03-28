Активи банків України за лютий зросли на 28%

За інформацією НБУ, загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, за підсумками місяця зросли на 491 млрд грн, або на 32,3%, - до 2,008 трлн грн.

Зобов`язання банків у лютому зросли на 425 млрд грн, або на 36,5%, - до 1,589 трлн грн.

Капітал банків скоротився на 62 млрд грн, або на 43,8%, - до 80,054 млрд грн.

Читайте такожНБУ зобов'язав банки до липня вивести капітал у плюс

Станом на 1 березня 2015 року, в Україні ліцензії на здійснення банківської діяльності мав 151 банк, у тому числі один банк - ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України за січень 2015 року знизилися на 11 млрд грн, або на 0,84%, порівняно з початком року - до 1,306 трлн грн

Активи банків України за 2014 рік зросли на 38,757 млрд грн, або на 3,03% - до 1,317 трлн грн.

Станом на 1 січня 2015 року в Україні ліцензію на здійснення банківської діяльності мали 163 банки.