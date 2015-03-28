Активи банків України за лютий зросли на 28%
Активи банків України за лютий 2015 року зросли на 363 млрд грн, або на 28%, порівняно з січнем - до 1,669 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.
За інформацією НБУ, загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, за підсумками місяця зросли на 491 млрд грн, або на 32,3%, - до 2,008 трлн грн.
Зобов`язання банків у лютому зросли на 425 млрд грн, або на 36,5%, - до 1,589 трлн грн.
Капітал банків скоротився на 62 млрд грн, або на 43,8%, - до 80,054 млрд грн.
Читайте такожНБУ зобов'язав банки до липня вивести капітал у плюс
Станом на 1 березня 2015 року, в Україні ліцензії на здійснення банківської діяльності мав 151 банк, у тому числі один банк - ліцензію санаційного банку.
Як повідомляв УНІАН, активи банків України за січень 2015 року знизилися на 11 млрд грн, або на 0,84%, порівняно з початком року - до 1,306 трлн грн
Активи банків України за 2014 рік зросли на 38,757 млрд грн, або на 3,03% - до 1,317 трлн грн.
Станом на 1 січня 2015 року в Україні ліцензію на здійснення банківської діяльності мали 163 банки.