Частка іноземного капіталу в банківській системі України за лютий скоротилася до 32,3%

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, кількість банків з іноземним капіталом в Україні за лютий скоротилася на 1 - до 49 банків, кількість банків зі 100% іноземним капіталом не змінилася, і становить 19.

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Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) за січень 2015 р. зросла на 0,1 п.п. - до 32,6%.

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) за 2014 р. скоротилася на 1,5 п.п. - до 32,5%.

У 2013 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася на 5,5 п.п. - до 34%.