Порошенко підтримав ідею реструктуризації кредитів для українців

Про це він заявив в інтерв'ю каналу ICTV в суботу.

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"Якщо є тягар, який лягає на всю економіку і на все суспільство, ми повинні справедливо розподілити тягар серед усіх, не тільки перекладати це на вкладників, не тільки на тих, хто взяв кредити, хоча вони отримали майно і їм потрібно дати певну реструктуризацію. Не списати, а треба дати певну реструктуризацію, оскільки майном вони користуються", - сказав президент.

Раніше УНІАН повідомляв, що МВФ вимагає відмовити українцям у реструктуризації валютних кредитів.