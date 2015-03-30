Борг білорусів перед банками досяг 63 трильйонів рублів

Білоруси винні банкам 63 трлн рублів. Такі дані наводяться в регіональному випуску бюлетеня банківської статистики Національного банку, повідомляє БЕЛТА.

Читайте такожКитай вважає за краще інвестувати не в Росію, а в Казахстан і БілорусьЗаборгованість за кредитами, виданими банками фізичним особам, на 1 лютого склала Br 63 трлн. Вона збільшилася по всіх областях, крім Мінської, Могильовської областей і Мінська, де зафіксовано зниження від 0,5% до 0,7%. Що стосується юридичних осіб, то їх борг за банківськими кредитами в січні виріс на Br 39,5 трлн, або на 15,7%.

У цілому заборгованість за кредитами білоруських банків за січень зросла на 12,6% і на 1 лютого склала Br 353,5 трлн. Збільшення зафіксовано в усіх областях і в Мінську в межах від 7,2% до 16,4%.

Читайте такожЛукашенко закликав "перестати молитися на одну Росію" Заборгованість по кредитах, виданих на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, за січень збільшилася на Br 600 млрд, або на 1,2% і на 1 лютого склала Br 52,6 трлн. Зростання спостерігалося в усіх областях і Мінську - від 0,4% до 2%.

При цьому в загальному обсязі заборгованості за кредитами частка проблемної в січні збільшилася на 0,26 процентного пункту і на 1 лютого 2015 року склала 1,73%.