Ринок в очікуванні звіту МВФ, який може прискорити зростання долара

Міжнародний валютний фонд на поточному тижні опублікує дані, які здатні прискорити зростання котирувань долара по відношенню до інших світових валют, передає «Газета.Ru» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

МВФ оприлюднить 31 березня дані про валютні запаси в найбільших центральних банках світу. Інвестори очікують, що доповідь підтвердить підозру, що частка американської валюти в світових резервах центробанків в IV кварталі 2014 року збільшилася, тоді як частка єдиної європейської валюти скоротилася.

Читайте такожНацбанк повернувся до зміцнення курсу гривніЦентробанки є найбільшими гравцями на ринку іноземної валюти, під їх управлінням знаходиться близько $12 трлн. Зростанню котирувань долара сприяють і очікування підняття процентної ставки Федеральною резервною службою США в червні 2015 року.

В попередні вісім місяців американська валюта зростала найшвидшими за останні 40 років темпами, порівняно з валютами інших великих світових економік, йдеться у звіті американської фінансово-кредитної організації Citigroup. По відношенню до євро долар виріс з травня 2014 року на 28%.

За словами аналітика глобальної стратегії в Amherst Pierpont Securities Роберта Синча, європейська валюта більше не є привабливою альтернативою долару. Тренд на переказ валютних резервів з євро в долари в світових центробанках намітився вже в III кварталі 2014 року. Згідно з опублікованими даними МВФ, частка європейської валюти в резервах центробанків в III кварталі минулого року становила 22,6%, найгірший показник з 2004 року. Зростання частки резервів в доларах склало 1,6%.