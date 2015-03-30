Росія просить Китай дозволити її компаніям запозичення в юанях

Російський держбанк ВТБ звернувся до Мінфіну КНР з пропозицією дозволити російським компаніям запозичення в юанях, повідомив журналістам глава ВТБ Андрій Костін, передає РІА Новости.

"Що стосується запозичень в юанях, тобто у звичайній, внутрішній валюті, то для компаній і банків шлях на цей ринок закритий. Тому ми в присутності міністра фінансів (Китаю) ставили питання про те, щоб розглянути допуск російських компаній", - розповів Костін журналістам.

Читайте такожBloomberg: Китай хоче купити Європу"Це було б дуже важливим джерелом для фондування сьогодні російських компаній і банків, якби ми зуміли потрапити на цей ринок", - сказав Костін.

"Відповідь міністра фінансів КНР була позитивною на всі пропозиції, але це вимагає практичної проробки", - додав глава ВТБ.

У суботу, 28 березня, на полях економічного форуму Боао відбувся закритий російсько-китайський діалог за участю компаній і профільних відомств двох країн.