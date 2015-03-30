Сорос готовий інвестувати в економіку України $1 мільярд

Американський мільярдер і фінансист Джордж Сорос готовий інвестувати в економіку України до 1 млрд дол. За умови, що західні країни також почнуть інвестувати в нашу країну, повідомляє Reuters.

Раніше, за даними агентства, Сорос вже закликав уряди розвинених країн допомогти Україні і довести пакет фінансової допомоги до 50 млрд дол.

«Я готовий. Є конкретні інвестиційні проекти, наприклад, в агроіндустрії або інфраструктурі. Я би вклав 1 млрд дол. Це згенерує прибуток. Мій фонд виграє від цього, - цитує Сороса Reuters. - Захід може допомогти Україні залучити інвесторів. І тут важливо застрахувати політичні ризики. А формою такої допомоги може стати залучення фінансування під європейські процентні ставки - дуже близькі до нуля».

Довідка УНІАН. Американський фінансист й інвестор Джордж Сорос - прихильник теорії відкритого суспільства і противник «ринкового фундаменталізму». Він є творцем мережі благодійних організацій, відомих як «Фонд Сороса». Сорос є одним з провідних світових фінансистів, які надають консультаційну підтримку реформ в Україні. У січні президент Порошенко зустрічався із Соросом у Києві. Співрозмовники обговорювали міжнародні інструменти й можливості для збільшення економічної допомоги Україні.

Читайте такожСорос: Євросоюз ігнорує фінансове становище УкраїниУ березні Україна і ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд - схвалили програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми у 5 млрд дол. отримано 13 березня. Загальний пакет фінансової допомоги, який Україна може отримати завдяки реалізації програми з МВФ становить 40 млрд дол.

Крім того, співпраця з Фондом є додатковою перевагою України в рамках переговорів про реструктуризацію зовнішньої заборгованості, які почалися також 13 березня. Обсяг заборгованості, що підлягає реструктуризації, становить 15 млрд дол. за загального обсягу боргу в 70 млрд дол.