Вкладникам неплатоспроможного банку «Київська Русь» відшкодують 2,4 мільярда гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг виплат, які підлягають відшкодуванню за рахунок коштів фонду вкладникам неплатоспроможного банку «Київська Русь», в 2,446 млрд грн, що становить 68,3% коштів фізичних осіб у банку на 20 березня 2015 року, повідомляється на сайті фонду.

Також повідомляється, що Фонд гарантування шукає потенційних інвесторів для виведення банку «Київська Русь» з ринку, яке може бути проведено шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань фінансової установи на користь приймаючого банку, створення і продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань банку «Київська Русь» або продажу банку в цілому. Фонд приймає заявки на участь у конкурсі до 6 квітня включно. У купівлі активів і передачі зобов'язань банку «Київська Русь» можуть брати участь лише банки.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 19 березня визнав неплатоспроможними банк «Київська Русь», що входить до групи великих фінансових установ.

Читайте такожПроцес очищення банківської системи України триватиме ще два-три місяці - НБУРішення Нацбанку щодо банку «Київська Русь» прийнято у зв'язку з неспроможністю акціонерів банку забезпечити його капіталізацію за результатами стрес-тесту, проведеного в 2014 році.

Довідка УНІАН. Банк «Київська Русь» (Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи великих банків. Основним акціонером банку, за даними НБУ, є Віктор Братко.