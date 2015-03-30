Міністр Абромавичус призначив своїм радником ризик-менеджера колекторської компанії

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус призначив своїм радником ризик-менеджера колекторської компанії «СхідФінанс Груп» Дмитра Романовича.

«Тиждень тому моє життя зробило крутий поворот, і я опинився на держслужбі як радник міністра економіки», - написав Романович на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Читайте такожУ Кабміні призначили відповідальну за контроль над використанням міжнародних кредитівДовідка УНІАН. Дмитро Романович закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю "економічна кібернетика", 13 років пропрацював в інвестиційній та фінансовій сфері. На даний момент є активістом партії "Демократичний альянс".