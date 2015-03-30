Гривня на міжбанку поки впала всього на дві копійки

У понеділок, 30 березня, котирування гривні до долара США наміжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,50/23,62 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

У п'ятницю, 27 березня, гривня закрила міжбанк на рівні 23,45/23,60 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 25,50/25,65 грн/євро, до російського рубля - 0,4050/0,4080 грн/рубль.

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