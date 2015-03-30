Китайський юань опустився на сьоме місце в списку світових платіжних валют, складеному всесвітньою організацією міжбанківських платежів SWIFT, передає «Газета.Ru» з посиланням на FP.

Читайте такожЗМІ: Захід поки що не буде відключати Росію від міжнародної платіжної системи SWIFTНезважаючи на зусилля Пекіна по просуванню юаня на міжнародній валютній арені, частка китайської валюти в світових платежах скоротилася до 1,81% з 2,06% у січні поточного року. Тоді китайський юань займав п'яте місце в рейтингу SWIFT.

Багато в чому такі результати пов'язані з сезонним ефектом від тривалих вихідних у ході святкування китайського нового року. Негативний вплив обумовлено, в тому числі, і побоюваннями інвесторів щодо уповільнення економічного зростання Китаю.

Головним регіоном, що здійснює 70% всіх світових платежів в юанях, виявився Гонконг, має особливий адміністративний статус у Китаї.