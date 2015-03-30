Нацбанк готує «гнів і лють» для нових акціонерів «дочки» російського банку

Про це написав директор департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ Леонід Антоненко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Антоненко повідомив, що НБУ минулого тижня отримав від дочірнього банку однієї з російських банківських груп повідомлення про продаж дочірнього банку в Україні 11 власникам, ніхто з яких не володіє істотною участю в капіталі банку понад 10%.

«Повідомлення надійшло незабаром після того, як Нацбанк повернув заявнику, який хотів купити частку в цьому банку, неохайно складений пакет документів на придбання істотної участі, з ввічливим проханням його доопрацювати. Зокрема, ми просили заявника розкрити його бенефеціарних власників - тобто пред'явили ті ж вимоги, з якими заявник зіткнувся б при здійсненні аналогічної операції в Росії. Найближчим же часом на банк впаде гнів і лють регулятора. Горе-«акціонери» будуть оштрафовані по максимуму - до 10% номінальної вартості придбаних ними акцій, і будуть позбавлені права голосу. Банк буде включений в наш «чорний» список, і йому буде наданий режим найменшого сприяння у всіх його взаєминах із регулятором», - написав Антоненко.

Раніше, 23 березня, російський банк «Петрокоммерц» повідомив про вихід зі складу акціонерів українського дочірнього банку «Петрокоммерц-Україна» за допомогою продажу 96,4835% його акцій, за результатами якого у банку не стало акціонерів з істотною участю понад 10% капіталу.

Читайте такожНацбанк представив проект реформи фінансового сектора до 2020 року

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України надав дозвіл російській корпорації «Открытие» на придбання контрольного пакету акцій банку «Петрокоммерц-Україна» в червні минулого року.

Банк «Петрокоммерц-Україна» працює на ринку України з 1996 року і входить до групи невеликих фінансових установ.

Основним акціонером банку до проведення сумнівної операції з акціями банку в березні цього року був російський банк «Петрокоммерц», якому належало 96,48% акцій банку.