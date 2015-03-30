В Україні зросла доларизація депозитів і кредитів

Рівень доларизації депозитів в українських банках за оперативними даними на 1 березня становив 58,6%, що на 12,93 п.п. більше від показника на 1 лютого, повідомляється в монетарному огляді Національного банку України, розміщеному на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, з початку року рівень доларизації депозитів зріс на 13,1 п.п. У річному вираженні, на 1 березня 2014, зростання становило 16,6 п.п.

Нацбанк пояснює зростання показника курсовою переоцінкою депозитів.

Також повідомляється, що рівень доларизації кредитів на 1 березня становив 60%, що на 13,14 п.п. більше від показника на 1 лютого. Порівняно з початком року показник підвищився на 13,4 п.п. У річному вираженні, на 1 березня 2014, зростання становило 20,36 п.п.

Читайте такожРинок в очікуванні звіту МВФ, який може прискорити зростання долараЯк повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у лютому знизився на 1,7% у гривні - до 352,7 млрд грн, на 3,7% у валюті - до 18 млрд дол.

Залишки з гривневих кредитів знизились на 1,2% - до 533 млрд грн, з валютних - на 2,2%, до 28,8 млрд дол.

З моменту переходу Нацбанку до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, за 2014 і два місяці 2015 гривня знецінилась до долара США за офіційним курсом в 3,8 раза - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком низки жорстких обмежень на валютному ринку для імпортерів і підвищення облікової ставки до 30% річних гривня менше ніж за два тижні зміцнилась по відношенню до долара до рівня 21,7 грн/дол., який відповідає прогнозному рівню за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і закладеному в держбюджеті на 2015 рік.

Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлений 27 березня, становить 23,5130 грн/дол.