Офіційний курс гривні зміцнився до 23,44 за долар
14:39, 30 березня 2015Фінанси
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Національний банк підвищив курс української валюти щодо американської на 7 копійок.
Гривня поступово зміцнює свої позиції / dialog.ua
Згідно інформації сайту Національного банку України, 30 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США - 2344.2625 (з 27 березня - 2351.3024);
100 євро - 2544.9314 (з 27 березня - 2580.0841);
10 російських рублів - 4.0609 (з 27 березня - 4.1670).
Читайте такожГривня на міжбанку поки впала всього на дві копійкиЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України з 31 березня встановлюватиме офіційний курс гривні наприкінці робочого дня, а діяти він буде з наступного робочого дня.
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