Офіційний курс гривні зміцнився до 23,44 за долар

Згідно інформації сайту Національного банку України, 30 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2344.2625 (з 27 березня - 2351.3024);

100 євро - 2544.9314 (з 27 березня - 2580.0841);

10 російських рублів - 4.0609 (з 27 березня - 4.1670).

Читайте такожГривня на міжбанку поки впала всього на дві копійкиЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України з 31 березня встановлюватиме офіційний курс гривні наприкінці робочого дня, а діяти він буде з наступного робочого дня.