Фонд гарантування шукає інвестора для ліквідації «Астра Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб шукає інвестора для неплатоспроможного «Астра Банку» з метою виведення його з ринку, повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, фонд приймає заявки на участь у конкурсі до 6 квітня включно. Участь у купівлі активів і передачі зобов'язань банку можуть брати тільки банки.

Також повідомляється, що Фонд гарантування може відшкодувати вкладникам банку 1,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 19 березня визнав неплатоспроможним «Астра Банк».

Читайте такожВкладникам неплатоспроможного банку «Київська Русь» відшкодують 2,4 мільярда гривеньРішення щодо «Астра Банку» регулятор пояснює проведенням банком ризикової діяльності. НБУ зазначає, що банк розмістив значні обсяги коштів на кореспондентському рахунку в неплатоспроможному "Дельта Банку".

Довідка УНІАН. «Астра Банк» працює на ринку України з 2007 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Основний акціонер «Дельта Банку» Микола Лагун 19 вересня 2013 року придбав контрольний пакет акцій «Астра Банку».