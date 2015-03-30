В Україні хочуть затвердити критерії відбору аудиторських фірм для великих держкомпаній

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір затвердити критерії відбору аудиторських фірм для державних компаній, вартість активів яких перевищує 250 млн грн.

Відповідний проект постанови розміщено на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з документом, для обслуговування держкомпаній, розмір активів яких перевищує 250 млн грн, аудиторська фірма повинна мати не менше двох замовлень від компаній аналогічної сфери діяльності упродовж останніх трьох років.

Крім того, у фірмі має бути не менш як 25 співробітників, які безпосередньо надають аудиторські послуги і працюють у режимі повного робочого дня.

При цьому не менше п'яти постійних працівників, які упродовж останніх трьох років надавали аудиторські послуги і були зайняті в режимі повного робочого дня, повинні мати принаймні один з кваліфікаційних сертифікатів, виданих організаціями, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (AICPA) або Інститутом дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу (ICAEW).

Водночас, дохід аудиторської компанії повинен становити не менш як 10 млн грн упродовж останніх трьох років, а страховка від непрофесійних дій аудитора на суму не менш як 10 млн грн повинна діяти протягом усього терміну надання послуг.

Читайте такожКабмін припускає можливість реструктуризації боргу Укрзалізниці, держбанків і КиєваДля держкомпаній, розмір активів яких перевищує 2 млрд грн або чистий дохід яких становить понад 1,5 млрд грн, вимоги до аудиторських компаніям будуть такими: не менше 100 аудиторів у штаті, з яких не менше 20 мають міжнародні сертифікати, річний дохід не менше 30 млн грн протягом останніх трьох років, а також страховка від непрофесійних дій аудитора на суму не менше 50 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 січня прийняв постанову, згідно з якою буде змінено керівництво 62 великих державних компаній, активи яких перевищують 2 млрд грн або обіг яких становить понад 1,5 млрд грн.

При цьому уряд має намір запровадити механізм міжнародного аудиту всіх державних компаній і продажу держпакетів акцій на міжнародних біржах.