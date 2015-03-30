У рамках реформи Нацбанку призначили ще одного голову департаменту

Департамент фінансового контролінгу Національного банку України очолив Олег Стринжа, який із 2013 року обіймав посаду заступника голови правління з фінансових питань банку «Ренесанс Капітал», повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією регулятора, Стринжа пропрацював у банківській системі понад 20 років, зокрема в таких структурах як «Промінвестбанк», Національний банк, «Сосьєте Женераль Україна», «ІНГ Банк Україна», «Пекао Україна», «Російський Стандарт», «Універсалбанк».

Також повідомляється, що департамент фінансового контролінгу під його керівництвом буде виконувати функції організації й супроводу процесу управління витратами, формування витрат за видами діяльності та методологічного супроводження фінансово-господарських операцій в автоматизованих системах, а також організації кошторисного процесу регулятора.

Читайте такожУ Нацбанку призначили відповідального за монетарну стабільністьЯк повідомляв УНІАН, НБУ приступив до внутрішньої реорганізації з 1 грудня минулого року. Коментуючи старт реорганізації, голова НБУ повідомляла про зміну вертикалі управління у Нацбанку, зокрема, поділ керівництва регулятора на монетарний та ринковий блок.

Раніше глава НБУ анонсувала «драматичні» кадрові перестановки в Нацбанку, оскільки багато процесів потребують удосконалення, а кількість персоналу в п'ять разів перевищує штат порівнянного за розміром країни і виконуваних функцій центробанку.