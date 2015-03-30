Аудит виявив погіршення показника річного збитку «Укрексімбанку» до 11,25 мільярда гривень
Раніше банк повідомляв про 9,806 мільярда гривень збитку за 2014 рік.
Державний «Укрексімбанк» погіршив показник збитку за 2014 рік до 11,249 млрд грн за результатами аудиту, тоді як у раніше опублікованій звітності цей показник становив 9,806 млрд грн.
Про це йдеться в аудиторському звіті за 2014 рік, розміщеному на сайті банку.
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Як повідомляв УНІАН, державний «Укрексімбанк» звернувся до інвесторів із проханням відтермінувати погашення євробондів на 750 млн дол. із терміном обігу до 27 квітня 2015 року на 3 місяці - до 27 липня 2015 року.
Міжнародний валютний фонд 11 березня схвалив нову чотирирічну програму співпраці з Україною обсягом кредитування 17,5 млрд дол. Перший транш кредиту в розмірі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня. Згідно із заявою директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, програма відкриває для України додаткові можливості фінансування загальним обсягом близько 40 млрд дол. і дозволяє вести переговори про реструктуризацію держборгу обсягом 15 млрд дол.
Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших, 100% акцій банку належать державі.