Аудит виявив погіршення показника річного збитку «Укрексімбанку» до 11,25 мільярда гривень

Державний «Укрексімбанк» погіршив показник збитку за 2014 рік до 11,249 млрд грн за результатами аудиту, тоді як у раніше опублікованій звітності цей показник становив 9,806 млрд грн.

Про це йдеться в аудиторському звіті за 2014 рік, розміщеному на сайті банку.

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Як повідомляв УНІАН, державний «Укрексімбанк» звернувся до інвесторів із проханням відтермінувати погашення євробондів на 750 млн дол. із терміном обігу до 27 квітня 2015 року на 3 місяці - до 27 липня 2015 року.

Міжнародний валютний фонд 11 березня схвалив нову чотирирічну програму співпраці з Україною обсягом кредитування 17,5 млрд дол. Перший транш кредиту в розмірі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня. Згідно із заявою директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, програма відкриває для України додаткові можливості фінансування загальним обсягом близько 40 млрд дол. і дозволяє вести переговори про реструктуризацію держборгу обсягом 15 млрд дол.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших, 100% акцій банку належать державі.