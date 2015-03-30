Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Курс безготівкового долара на поточному тижні може коливатися в діапазоні 22,5-23,7 грн, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, середній курс продажу готівкового долара може скласти 25,5-27 грн.

Читайте такожРинок в очікуванні звіту МВФ, який може прискорити зростання долараАналітики відзначають, що на динаміку курсу долара буде впливати фактор нового кварталу. Тому НБУ може активізувати свої зусилля щодо стримування курсу, що призведе до зміцнення гривні по відношенню до долара до 21,7-22,5 грн. Разом з тим, така тенденція може не позначитися на динаміці готівкового ринку, для якого перехід дат не є орієнтиром.

Крім того, факторами, які утримують курс відносно стабільним, виступають валютні обмеження НБУ. І поки економіка не створює достатнього потоку експортної виручки, і немає притоку іноземного капіталу, зняття обмежень може призвести до стрімкого подорожчання валюти. Базовий попит на валюту залишається підвищеним по відношенню до пропозиції. Реальний сектор економіки продовжує спад. Промисловість у лютому скоротилася відносно аналогічного періоду минулого року на 22,5%, роздрібні продажі - на 21,8%, будівництво - на 31,2%.

Читайте такожНацбанк готує «гнів і лють» для нових акціонерів «дочки» російського банкуВраховуючи те, що пара євро/долар продовжує перебувати в діапазоні коливань попереднього тижня, а також спираючись на прогноз динаміки курсу гривні до долара, курс продажу готівкового євро на поточному тижні може становити 27,5-29 грн.

Рух гривні щодо рубля на поточному тижні буде формуватися під впливом динаміки курсу долара до гривні. Курс продажу готівкового рубля може скласти 0,44-0,46 грн.