Влада Іспанії заморозила банківські рахунки сотень росіян

Влада Іспанії заморозили банківські рахунки сотень росіян, які живуть в цій країні, за те, що вони вчасно не пояснили походження своїх капіталів, пише DW.

В останні роки Іспанія посилила боротьбу з відмиванням злочинно нажитих капіталів. Одночасно вона посилила своє податкове законодавство і боротьбу з несплатою податків. Ці заходи торкнулися не тільки громадян Іспанії, але й іноземців, що проживають тут постійно, тобто є податковими резидентами. Так, за офіційною статистикою, до початку 2015 року в країні проживало близько 65 тисяч росіян і 90 тисяч українців. Проте заходи контролю торкнулися далеко не всіх, а лише власників дорогого майна і солідних банківських рахунків.

Читайте такожПонад 400 тисяч росіян можуть оголосити себе банкрутами: судам РФ загрожує колапсЗ весни 2014 року податкова інспекція стала вимагати від іноземців щорічно заповнювати так звану форму № 720 - декларацію про наявність за межами Іспанії власності - нерухомості і банківських активів на загальну суму понад 50 тисяч євро. За приховування свого закордонного стану порушникам загрожує штраф від 5 до 10 тисяч євро.

Далеко не всі багаті росіяни виявилися в змозі надати документи, що свідчать про законне походження привезених в Іспанію грошей, а тому їхні рахунки були заморожені.

Інформацію про заморожування банківських вкладів росіян, що живуть в Іспанії, підтвердив співрозмовник DW - Микола А., що надає посередницькі та консалтингові послуги співвітчизникам в Андалусії. Саме тут, на півдні країни, в районі міст-курортів Марбелія і Сотогранде, за даними іспанської преси, проживають найбільш заможні представники діаспори з пострадянського простору.

Незадоволення заможних вихідців з Росії, за свідченням Миколи А., викликає і необхідність декларувати в Іспанії свої доходи, одержувані на батьківщині. Не секрет, за його словами, що, приміром, "більшість проживаючих тут багатих росіян живуть саме за рахунок цих доходів". Іспанське законодавство змушує їх, після сплати податків на батьківщині, доплачувати різницю в Іспанії. А ця різниця досить суттєва. Наприклад, якщо податок на фізичних осіб у Росії становить 13 відсотків, то в Іспанії він прогресивний і коливається від 24,4 до 51,9 відсотка. Останній відсоток дійсний для тих, чиї доходи перевищують 300 тисяч євро в рік.