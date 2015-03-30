Гривня закрила міжбанк на рівні 23,55 за долар

У понеділок, 30 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,48/23,55 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 25,45/25,52 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4060/0,4080 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 23,5022 грн/дол., на цю годину було укладено 210 угод на 149,17 млн дол.