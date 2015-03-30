Уряд може змінити імпортний збір найближчим часом

Уряд може ухвалити рішення про перегляд додаткового імпортного збору за ставками 10% і 5%, чинного з лютого цього року, найближчим часом, повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва на форумі в Києві.

«Ми говоримо про те, що треба переглядати додатковий імпортний збір. Тому що, з одного боку, він не дає фінансувати бюджет, (це не ті очікування, які були спочатку прораховані), і з іншого боку, це те, що викликає негативну реакцію з боку бізнесу», - сказала Макєєва.

За її словами, найімовірніше збір буде змінено у бік зниження, і відповідне рішення може бути ухвалене вже найближчим часом.

Також Макєєва повідомила про створення робочої групи при Нацраді реформ, яка займатиметься податковою реформою, в тому числі розробкою змін до податкового законодавства, які повинні почати працювати вже з наступного року. За її словами, акцент буде зроблено на підтримку малого і середнього бізнесу.

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Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Наталія Яресько наприкінці лютого повідомила, що уряд вводить тимчасові заходи для стабілізації платіжного балансу у вигляді збору з імпорту за ставками 10% і 5%, щоб стабілізувати ситуацію на валютному ринку.

За її словами, збір не поширюватиметься на критичний імпорт, медичне приладдя, енергетичні ресурси, зокрема, на газ та інші важливі для української економіки і населення товари.