Обсяг приватних грошових переказів в Україну за рік скоротився на 24%

За інформацією НБУ, у тому числі через коррахунки банків надійшло 2,410 млрд дол., що на 883 млн дол., або на 26,8% менше, ніж роком раніше. Через міжнародні платіжні системи надійшло 3,190 млрд дол., що на 894 млн дол., або на 21,9% менше. Неформальними каналами надійшло 889 млн дол., що на 271 млн дол., або на 23,4% менше.

З отриманих коштів оплата праці становила 4,318 млрд дол., що на 1,334 млрд дол., або на 23,6% менше від показника попереднього року.

У розрізі країн найбільший обсяг коштів у 2,015 млрд дол., або 36% від загального обсягу традиційно надійшов з Росії. При цьому порівняно з 2013 роком обсяг переказів з РФ скоротився на 25,5%, або на 688,6 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг приватних грошових переказів в Україну в 2013 році становив 8,537 млрд дол. США, що на 1,011 млрд дол., або на 13,4% більше від показника за 2012 рік.