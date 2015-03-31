Японія відмовилася від права засновника створюваного Китаєм Азіатського банку

Міністр фінансів Японії Таро Асо заявив, що країна поки не збирається приєднуватися до створюваного Китаєм Азіатського банку інфраструктурних інвестицій на правах країни-засновника, передає «Газета.Ru» з посиланням на Kyodo.

Читайте такожРосія просить Китай дозволити її компаніям запозичення в юанях«У нас немає іншого вибору, як дуже обережно підходити до питання участі», - заявив глава японського Мінфіну.

Раніше стало відомо, що 31 березня заявку на приєднання до Asian Infrastructure Investment Bank подасть Тайвань.

Азіатський банк інфраструктурних інвестицій був створений КНР в 2014 році, його статутний капітал становить $100 млрд. Завданням банку є фінансування інфраструктурних проектів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.