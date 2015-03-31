Доходи керівників Роснефти і РЖД зробили "комерційною таємницею"

Дмитро Медведєв минулого тижня підписав постанову №276, за якою змінюється порядок публікації даних топ-менеджерів компаній з державною участю.

Як пише "Комерсант", документ переглядає список тих, хто зобов'язаний розкривати у ЗМІ інформацію про доходи згідно з постановами №613 від 22 липня 2013 року та №1405 від 18 грудня 2014 року: з нього виключаються топ-менеджери 23 підконтрольних державі ВАТ та члени їх сімей. Відкрито публікувати дані тепер мають лише керівники, їх заступники та головні бухгалтери «автономних некомерційних організацій, державних комерційних установ, державних бюджетних установ, фондів, державних компаній та державних корпорацій».

Уже наприкінці тижня, кажуть джерела "Ъ", ВАТ з державною участю було розіслано інформаційний лист від департаменту державної служби і кадрів уряду, в якому роз'яснюється новий порядок. За словами співрозмовника, знайомого з текстом листа, «обов'язок надання відомостей про доходи, витрати і зобов'язання майнового характеру в апарат уряду зберігається», але у ЗМІ розкривати їх зобов'язані тільки «керівники некомерційних організацій».

В опитаних у понеділок "Комерсант" державних ВАТ від коментарів відмовилися. Прес-секретар прем'єра Наталія Тімакова пояснила, що "лист уточнює порядок надання декларацій": "Керівники комерційних організацій не є держслужбовцями, а працюють у бізнесі. Сама наявність держави як акціонера не змінює статус компанії як комерційної структури. При цьому топ-менеджмент держкомпаній зобов'язаний надавати дані в уряд, але вони є зокрема і комерційною таємницею». НКО і бюджетні організації, додала Тімакова, «інша річ - їх діяльність фінансується з бюджету безпосередньо, тому керівництво повинно звітувати публічно.

Читайте також«Роснефть» отримає гроші з фонду національного добробутуКерівників держкомпаній зобов'язали надавати інформацію уряду, але не публічно, влітку 2013 року. У грудні з'явилася норма про розкриття даних у ЗМІ, уряд розіслав запити в держкомпанії, але відповіли далеко не всі. Більшість топ-менеджерів різко виступали проти цієї ідеї. Наприклад, голова ВАТ "РЖД" Володимир Якунін у середині січня називав необхідність розкрити доходи «неправомірним втручанням в особисте життя, особисті обставини, в особисту інформацію», пригрозивши звільнитися, якщо уряд наполягатиме.

За даними "Ъ", активним противником був і президент "Роснефти" Ігор Сєчін: держкомпанія розкрила лише виплати всім 13 членам правління за 2014 рік у цілому (2,8 млрд руб.). Інформація Forbes про річний дохід пана Сєчіна у $50 млн була спростована за рішенням суду. Наприкінці грудня президент Володимир Путін стверджував, що не знає, скільки заробляє голова «Роснефти».

Точку зору, що відомості про доходи топ-менеджерів не обов'язково повинні бути публічними, поділяють багато співрозмовники "Ъ" у держкомпаніях. «Топ-менеджери - не держчиновники, у них можуть бути різні джерела доходу,- кажуть вони.- Чому про це мають знати всі, тим паче про доходи взагалі всієї родини - абсолютно незрозуміло».

Причин зміни позиції уряду співрозмовники "Ъ" не знають: "Питання вирішувалося на самому верху, зокрема прем'єром з керівниками ВАТ. Мабуть, це стало політичним рішенням».

Максим Кульков із «Кульков, Колотилов і партнери» вважає, що визнавати доходи менеджерів компаній з державною участю комерційною таємницею некоректно, оскільки зробити висновки про бізнес-процеси на базі такої інформації не можна. Швидше це можна вважати персональними даними, зазначає юрист, але тоді незрозуміло, в чому різниця між компаніями з державною участю і, наприклад, держкорпораціями, як ВЭБ та «Ростех». За словами Максима Кулькова, за кордоном топ-менеджери компаній ыз державною участю не прирівнюються до чиновників, але дані про доходи публікують, це поширена практика».